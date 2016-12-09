14:39

Роскомнадзор заблокировал страницу на сайте британского аукционного дома Bonhams из-за выставленной на аукционе фотографии, сделанной Джоком Стерджесом. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Уточняется, что страница была внесена в реестр по адресу через https, после чего может быть заблокирован весь сайт аукционного дома. Роскомнадзор уже не раз блокировал сайты с фотографиями Стерджеса, но это первый случай блокировки аукционного дома, поясняет «Роскомсвобода».

Выставка фотографий Джока Стерджеса «Без смущения» проходила в Москве осенью 2016 года. К выставке привлекла внимание сенатор Елена Мизулина, которая назвала ее «публичной демонстрацией материалов с детской порнографией». Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова также попросила прокуратуру проверить выставку Стерджеса, закрыть выставку требовали и члены Общественной палаты.

Активисты организации «Офицеры России» после этого заблокировали вход на выставку, а позднее организаторы объявили о ее закрытии. Стерджес заявил, что порнографии в его снимках нет. «Эти фото были опубликованы во всем мире. И галереи и музеи по всему миру не увидели в них порнографии», – сказал он.

Роскомнадзор признал снимки Стерджеса детской порнографией.