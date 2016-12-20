За последние 130 тысяч лет, с тех пор как неандертальцы впервые похоронили своего соплеменника, человечество придумало сотню разнообразных способов погребения – кремация, захоронение в землю, в воду и даже подвешивание на деревьях, как это делали древние жители Абхазии, Якутии и Филиппин. Похоронная эволюция не стоит на месте даже сегодня – в последние десятилетия развиваются все новые, альтернативные способы погребения, например ресомация – растворение мертвого тела в гидроксиде калия.

Различия касаются не только ритуальной части, но и институционального устройства похоронного дела. Один из популярных вопросов сайта TheQuestion звучит как «Почему американские кладбища такие ухоженные, а у нас везде заборчики?» И действительно, почему? Почему в России непопулярны шикарные катафалки-кадиллаки? Почему все компании называются «Ритуал»? Почему ритуальные агенты такие циничные? Есть ли «нормальные» похоронные агентства?

На эти вопросы мы не можем ответить, обращаясь только к нашей культуре и традиции. Ключ к пониманию лежит в самом устройстве похоронной индустрии, которая костлявой рукой рынка создает облик современных похорон. Что мы знаем о том, кто и как хоронит людей в Европе и Америке и можем ли мы сравнить наш рынок ритуальных услуг с опытом других стран?

Три модели похоронного рынка

На эти вопросы попытался ответить британский социолог Тони Уолтер из университета города Бас. Он взялся объяснить, как устроено похоронное дело, предложив собственную типологию. По его мнению, профессионализация похоронной сферы – сравнительно недавнее явление, обусловленное социальными и культурными процессами, происходящими в Европе Нового времени – секуляризацией, становлением национальных государств, развитием медицины и гигиены, распространением капиталистических отношений.

По утверждению Уолтера, на то, как выглядит похоронный рынок в конкретной стране или регионе, влияют несколько факторов. Первое – это законодательство, регулирующее похоронную сферу. Как отмечает Уолтер, закон так же оказывает влияние на стандарт качества, характер услуг, их стоимость и модель конкуренции. Например, доля кремации в США напрямую зависит от запрета, разрешения или предписания иметь комнаты бальзамирования в похоронных домах в разных штатах. В штатах, где это обязательно, похоронным домам надо окупать дорогостоящую комнату, и они теряют финансовую мотивацию продавать услугу кремации, при которой обычно не пользуются бальзамированием и не покупают дорогие гробы. Неформальный лозунг американской похоронной индустрии: «Кремация – главный враг похоронного директора».

Второй фактор, по мнению Уолтера, это возможность для частных компаний создавать и поддерживать собственную похоронную инфраструктуру – прежде всего морги и кладбища. Так, группа французских исследователей показала, как отсутствие необходимого оборудования в государственных больницах и моргах Франции привело к появлению отдельной рыночной ниши – специальных «комнат долгого прощания» (chambres funéraires), компенсирующих плохую работу и переполненность городских моргов. Chambres funéraires представляют собой большие и просторные залы прощания, в которых тело умершего находится несколько дней прямо на кровати. В это время родственники прощаются с ним. В chambres funéraires есть все необходимое для проживания близких родственников умершего человека: аудио- и видеосистемы, кровати, душевые и гостиные комнаты и даже маленькие кухни.