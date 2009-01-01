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Инфляция в России в январе 2017 года составила 0,6%, говорится в пресс-релизе Росстата от 6 февраля. В годовом выражении рост цен по итогам первого месяца 2017 года замедлился до 5%, подсчитал «Интерфакс».

В декабре 2016 года годовая инфляция находилась на уровне 5,4%. В результате текущий показатель по инфляции приблизился к целевому уровню Центробанка – 4%.

В январе текущего года рост цен несколько ускорился после повышения тарифов на транспорт. В декабре, ноябре и октябре 2016 года месячная инфляция сохранялась на уровне 0,4%.

Что касается продовольственной инфляции, в годовом выражении она замедлилась в январе до 4,2% после 4,6% в декабре. В месячном выражении рост цен на продукты питания ускорился до 0,9% в январе после 0,6% месяцем ранее.

По итогам 2016 года инфляция оказалась минимальной за всю историю современной России – цены в стране увеличились на 5,4%. Для сравнения, в 2015 году инфляция в РФ достигла 12,9%, что стало рекордом с кризисного 2008 года. В 2017 году, по прогнозу Минэкономразвития, цены в России вырастут на 4%.