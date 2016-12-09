16:39

Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор за недоносительство по «закону Яровой». Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд признал астраханца Улукбека Гафурова виновным по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и приговорил его к штрафу в размере 70 тысяч рублей.

Как установил суд, Гафуров знал о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков и воевал на стороне террористов, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Речь идет о гражданине Киргизии Равшане Акбарове, которого в декабре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и части 2 статьи 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом), рассказали в областном управлении ФСБ.

В областной прокуратуре отметили, что это первый приговор в России, вынесенный по статье о недоносительстве, которая появилась в УК в 2016 году после принятия «закона Яровой».

В середине января уголовное дело по статье о недоносительстве возбудили в отношении жителя Чечни Асхаба Хизриева. По версии следствия, он знал о планах своего знакомого уехать на войну в Сирию, но не сообщил об этом в полицию.

Пакет «антитеррористических» законов был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2016 года. Он ужесточает наказания за терроризм и экстремизм, а также возвращает в УК статью «несообщение о преступлениии», максимальное наказание по которой составляет один год лишения свободы.

Заметка дополняется.