Пока на Западе привыкают к эпохе постправды, Северная Корея остается оплотом старой доброй прямолинейной пропаганды со всеми ее особенностями, у которых на самом деле есть свои (пусть и странные для жителей других стран) причины. А главное – эта пропаганда отлично работает.

«Гнусное беснование»

Постоянное использование максимально резких выражений – наверное, самая известная особенность пропаганды КНДР. Ким Чен Ына называют не просто главой государства, а «Любимым и уважаемым Высшим руководителем». Деятельность южнокорейских властей, которая хотя бы немного не нравится Пхеньяну, описывается как «гнусное беснование марионеточной предательской клики». Политика, которого КНДР критикует, могут назвать «крысенком» или «обезьяной».

Отчасти такая риторика восходит к сталинскому СССР, но северокорейский идеологический канон сформировался позже, когда в 1967 году Ким Ир Сен провозгласил в стране «систему единомыслия», после чего граждане КНДР ощутили, что фраза «жить, как при Сталине» может означать и «много свободнее, чем сейчас». С тех пор северокорейская риторика ушла в идеологический штопор, а за прошедшие с 1967 года полвека новый уровень идеологизации превратился в норму. Сейчас в Северной Корее уже никого не удивишь фразой «бессмертные указания Вождя-Отца – жизнь нашей нации». Так говорят всегда и везде.