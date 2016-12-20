17:12

Финансовое оздоровление банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, оказалось под вопросом, поскольку не все кредиторы организации проголосовали за механизм bail-in (принудительную конвертацию требований кредиторов в субординированные облигации). Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники.

По данным РБК, процедуру bail-in (в рамках которой требования к «Пересвету» будут конвертироваться на 15 лет по ставке 0,51% годовых) поддержали крупные кредиторы, общий объем требований которых составляет около 71 млрд рублей. Однако этот объем недостаточен для закрытия «дыры» в балансе банка – для этого нужна конвертация на 125 млрд рублей.

Один из собеседников РБК пояснил, что для проведения санации надо получить согласие на bail-in от держателей 70% долга «Пересвета» (на 87,5 млрд рублей). В этом случае часть средств на спасение банка выделит и ЦБ (не более 20–30 млрд рублей).

Шанс на санацию «Пересвета» сохраняется, указывает РБК, так как еще не все кредиторы получили предложение о конвертации требований. Так, например, не получили его Россельхозбанк и группа О1.

В середине января ЦБ ввел в состав временной администрации «Пересвета» сотрудников Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), дочерней финансовой организации «Роснефти». До этого глава нефтяной компании Игорь Сечин просил правительство привлечь ВБРР к оздоровлению «Пересвета».

Временная администрация в «Пересвете» была введена Центробанком в октябре 2016 года сроком на шесть месяцев. Кроме того, регулятор установил трехмесячный мораторий на выплаты кредиторам, что является страховым случаем (а в январе продлил его еще на три месяца). Основной задачей временной администрации является оценка финансового положения банка и принятие решения, будет ли он санирован.