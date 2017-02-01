17:04

Создание пограничной зоны между Россией и Белоруссией не повлечет за собой досмотр людей, машин и грузов и не предусматривает открытие пунктов пропуска через границу. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ, передает «Интерфакс».

В ведомстве пояснили, что зона предназначена для борьбы с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой. Подчеркивается, что ограничений при пересечении границы для граждан двух стран не будет.

В конце января глава ФСБ Александр Бортников подписал указы о введении пограничной зоны с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Позднее собеседник «Дождя» в Кремле пояснил, что погранзона создается в ответ на введение Минском пятидневного безвизового режима для граждан ЕС и США.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия попрала межгосударственные договоры о границе, введя погранзону. Он добавил, что отношения Минска и Москвы находятся в кризисе, в частности, из-за нефтегазового спора и опасений России, что Белоруссия «уйдет на Запад». В Кремле Лукашенко призвали решать спорные вопросы «в спокойной манере».

Белоруссия разрешила безвизовый въезд в страну на срок до 5 дней гражданам 80 государств, в том числе США, странам Евросоюза, Бразилии, Индонезии и Японии. Эта мера была направлена для привлечения бизнесменов и туристов.