17:55

Певец Стас Михайлов стал учредителем и владельцем строительной компании ООО «Строй инвест». Об этом сообщает РБК.

​​«Я не могу давать никакой коммерческой информации, могу лишь заверить, что ничем неприличным он [Стас Михайлов] не занимается. Все, что хочет сказать артист, он говорит со сцены, в своем творчестве. Все остальное – его личная частная жизнь. Это не значит, что ему есть что скрывать, но должно же у человека быть что-то личное», – заявил директор музыканта Сергей Кононов.

Согласно данным СПАРК, компания была учреждена 9 декабря 2016 года. Михайлову принадлежат 50% акций компании, остальные 50% поделены поровну между Вероникой Дворкиной и ООО «УК Инвестпроект».

ООО «Строй инвест» Михайлова с одноименной группой «Строй инвест», основанной в 2003 году. Гендиректором обеих компаний является Владимир Мазур. Группа «Строй инвест» выступала инвестором и застройщиком ТЦ «Тройка», построила комплексы «Каретный плаза» и «Сильвер Плаза» в Москве, а также принимала участие в строительстве гипермаркетов Auchan и Leroy Merlin.

По данным Forbes, совокупный доход Стаха Михайлова с 2011 года составил $62,4 млн. Помимо музыки певец также занимается развитием сети молдавских ресторанов Kommunalka. Как ранее заявлял сам исполнитель, он планирует открыть еще 5–10 ресторанов в крупных российских городах – Краснодаре, Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге. Объем инвестиций в проект, который был заявлен, составляет €25 млн.