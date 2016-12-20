За прошлый год на территории московских промышленных зон было построено два миллиона квадратных метров жилья – вдвое больше жилищного фонда Чукотского автономного округа. Всего промзоны занимают 188 квадратных километров, или 17% территории города в старых границах (до присоединения Новой Москвы). На этой площади могло бы разместиться три острова Манхэттен. Реновация должна коснуться около 5 тысяч гектаров «ржавого пояса» мегаполиса, в том числе полуострова, где располагался автомобильный завод имени Лихачева, территории завода «Серп и молот» и бывшего Тушинского аэродрома. Осваивают промзоны по-разному: где-то появляются жилые кварталы, в других столичные власти хотят усилить промышленную составляющую и создавать высокопроизводительные рабочие места. Republic сравнил территории промзон с картами государств, городов и прочих территорий по всему миру, чтобы понять их подлинный масштаб.