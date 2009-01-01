18:38

Минкомсвязи предлагает обязать госорганы учитывать в своих планах безопасность информационных ресурсов. Проект постановления правительства, подготовленный министерством, опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, министерства и ведомства должны указывать в своих планах информатизации, какие меры они предпринимают для «создания, развития и обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак».

Сведения об этом органы власти должны отправлять в ФСБ в течение пяти дней после положительного заключения Минкомсвязи.

В конце января Госдума в первом чтении приняла законопроект о безопасности объектов критически значимой информационной инфраструктуры и проект закона об уголовной ответственности за хакерские атаки на такие объекты.

Критически значимыми объектами предлагается считать транспортную инфраструктуру, телекоммуникации, автоматизированные системы управления процессами в оборонной промышленности, финансовой сфере.