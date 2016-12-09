В начале января ЦРУ опубликовало архивы рассекреченных документов, относящиеся ко второй половине XX века. В общей сложности это около 12 млн страниц. Среди опубликованных материалов – исследования парапсихологии, к которым проявляло интерес правительство США (в том числе в рамках проекта «Звездные врата», существовавшего в годы холодной войны), опыты по ясновидению и биолокации.

Из документов следует, что американские силовые структуры – ЦРУ и Министерство обороны – занялись парапсихологией в начале 1970-х годов, когда узнали, что похожие исследования проводит Советский Союз (американская разведка получила кадры из СССР, на которых «силой мысли двигали предметы»). На фоне опасений, связанных с «психической войной», США до начала 1990-х годов потратили на изучение паранормальных явлений более $10 млн.