20:43

7 февраля «Единая Россия» на съезде партии примет решение о закрытии проекта бывшего спикера Госдумы Бориса Грызлова «Чистая вода», рассказали собеседники РБК.

Как объяснили источники издания в «Единой России», всего будет закрыто 10 проектов «в связи с истечением срока реализации», и в их числе – «Чистая вода». Источник в окружении Грызлова заявил РБК, что проект закрывается, так как «те задачи, которые ставились в проекте, выполнены – в частности, еще в 2011 году правительством была запущена соответствующая федеральная целевая программа». Собеседник подчеркнул, что Грызлов «запускал» проект, но не руководил им.

В 2010 году правительство приняло постановление «О федеральной целевой программе “Чистая вода” на 2011–2017 годы». На проект было выделено 331,1 млрд рублей, из которых 9 млрд – из федерального бюджета, еще 9 млрд – из региональных бюджетов, а остальное – из «внебюджетных источников».

«Чистая вода» – инициированный в 2006 году Грызловым проект по улучшению качества питьевой воды. В 2009–2010 годах стало известно, что вода будет очищаться с помощью изобретения фирмы академика РАЕН Виктора Петрика – фильтров «Золотая формула», которые, по его словам, способны очищать радиоактивную воду. Грызлова называли соавтором патента на изобретение метода очистки от жидких радиоактивных отходов.

Позже комиссия РАН признала изобретение антинаучным и резюмировала, что способ не может быть использован, «так как основан на неверном представлении о свойствах ядер водорода, дейтерия и трития».

Грызлов в ответ на это заявил, что противники идеи «сознательно или втемную работают на те силы, которые не хотят, чтобы наши граждане жили долго и качественно, не хотят видеть нашу страну среди первых мировых держав».