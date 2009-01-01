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Врачи поставили координатору «Открытой России» Владимиру Кара-Мурзе-младшему диагноз «острая интоксикация неизвестным веществом», сообщила ТАСС жена политика Евгения Кара-Мурза.

«Врачи поставили диагноз – “острая интоксикация неустановленным веществом”. Это официальный диагноз», – сказала она.

Состояние Кара-Мурзы стабилизировалось, «его потихоньку приводят в сознание», но врачи готовы к осложнениям, добавила она.

Политика экстренно госпитализировали утром 2 февраля. Врачи сообщали о схожих симптомах с теми, из-за которых он был доставлен в больницу в 2015 году. Тогда предполагалось, что Кара-Мурза принимал одновременно два медицинских препарата, и это повлияло на состояние здоровья, но во время второй госпитализации политик их не принимал.

Как сообщал адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров, после первого возвращения из больницы координатор «Открытой России» подал заявление с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу, подозревая, что его пытались отравить.

На этот раз врачи выявили усиление полиорганной недостаточности, из-за чего пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и гемодиализа. Позднее стало известно, что Кара-Мурзу на неделю ввели в искусственную кому.

Следственный комитет России начал проверку по факту госпитализации политика.