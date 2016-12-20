23:14

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Павла Зеньковича на должность замглавы Минобрнауки. Соответствующий документ от 6 февраля опубликован на сайте правительства.

«Назначить Зеньковича Павла Станиславовича заместителем Министра образования и науки Российской Федерации», – говорится в распоряжении.

Ранее Зенькович занимал пост начальника управления общественных проектов администрации президента РФ, в январе его сменил Сергей Новиков.

В сентябре Медведев уволил с поста замглавы Минобрнауки Александра Климова, в ноябре – ставшего академиком РАН Александа Лопатина Позднее стало известно об увольнении еще двух заместителей главы Минобрнауки Ольги Васильевой – Екатерины Толстиковой и Александра Повалко.

В конце августа СМИ сообщали, что инициатором увольнений была сама Васильева, назначенная на эту должность в середине месяца.

Как и Зенькович, Васильева до этого также работала в администрации президента.