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Для установления причины падения Ту-154 в Черное море создана математическая модель «последнего полета» лайнера, узнал «Коммерсантъ».

По информации издания, гражданским экспертам из (Межгосударственного авиакомитета) МАК «элементарно не хватает материала для изучения», и «подошедшие к решению проблемы комплексно» специалисты создали математическую модель полета Ту-154.

«В ней заложены траектория полета лайнера и полученные с бортового самописца параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положения рулей. Ориентируясь на эти данные, специалисты должны будут рассчитать на компьютере две до настоящего времени точно не известные величины: взлетный вес самолета и его центровку», – пишет газета.

Бортовой самописец зафиксировал «досрочную уборку закрылков», данные с речевого магнитофона свидетельствуют об их неправильной работе, и в технической комиссии не могут установить причину сбоя, две главные версии – человеческий фактор и технический сбой, рассказывает «Коммерсантъ».

Многие высказываются за версию ошибки пилотов – подразумевается, что они перепутали рычаги управления закрылками и шасси, однако этот вариант отвергают в Минобороны и называют его «примитивным». По мнению представителей ведомства, опытные пилоты не могли допустить такую ошибку, уточняет газета.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что версия технической неисправности в комиссии исключена, и для помощи в расшифровке черного ящика были приглашены специалисты из МАК.

20 января 2017 года издание также сообщало о возможном выводе из эксплуатации самолетов Ту-154 из-за трагедии.

После результатов взрывотехнической экспертизы обломков была исключена версия теракта.

29 декабря 2016 года министр транспорта Максим Соколов говорил о «нештатной работе техники» перед крушением.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить российских военных в Сирии с Новым годом.