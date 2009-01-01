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Парламент Израиля во втором и третьем чтении принял закон о легализации еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, сообщает The Jerusalem Post.

Из 120 депутатов «за» высказались 60 человек, «против» – 52, отмечает издание.

Согласно документу, только уже построенные по инициативе государства еврейские поселения на территории палестинских арабов попадают под действие закона и не будут разрушены. На все остальные ситуации действие законопроекта не распространяется.

После голосования один из инициаторов закона Бецалель Смотрич назвал событие «историческим».

Лидер израильской оппозиции, Ицхак Герцог, в свою очередь, раскритиковал закон, добавляет газета.

«Этот законопроект – де-факто аннексия. Мы против закона, потому что мы против аннексии. У нас есть всего несколько минут, чтобы остановить этот ужасный поезд до того, как он покинет нас и остановится в Гааге», – заявил он.

СБ ООН 23 декабря принял резолюцию, которая требует запретить Израилю строить свои поселения на территории Палестины. За проголосовали 14 членов СБ, США воздержались. Власти Израиля объявили, что откажутся выполнять резолюцию ООН

Позже официальный представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман заявил, что страна отказывается выполнять резолюцию ООН.

В 2011 году в Совбезе уже рассматривали резолюцию о запрете израильских поселений. Тогда «за» проголосовали 14 стран, но США воспользовались правом вето, поэтому документ был заблокирован. Перед заседанием 23 декабря, как сообщало Reuters, премьер-министр Израиля призывал Вашингтон вновь наложить вето на данный документ.