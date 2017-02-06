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Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск присоединился к экспертному юридическому заключению, поданному технологическими компаниями по поводу указа президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

Ранее Маск согласился вступить в консультативный совет при Трампе и поддерживал дискуссию напрямую с президентом, отмечает агентство.

6 февраля эксперты 97 технологических компаний США, включая Apple, Uber, Google, Facebook и Twitter, подготовили юридическое заключение для заседания Апелляционного суда девятого округа по поводу иммиграционного указа.

В заявлении отмечалось, что «указ – это уход от принципов справедливости и предсказуемости, которые были главными для иммиграционной системы США на протяжении более пятидесяти лет». Закон также осложняет найм сотрудников, писали эксперты.

Апелляционный суд девятого округа рассматривает жалобу Администрации президента США на решение федерального судьи Сиэтла о приостановке действия иммиграционного указа. Как уточняет Reuters. решение будет объявлено 7 февраля.

В Белом доме уверены, что суд восстановит действие запрета, однако представители штатов Вашингтон и Миннесота предупреждают, что это «спровоцирует хаос», передает AP.

3 февраля глава Uber Трейвис Каланик покинул консультативный совет при Трампе из-за давления общества. Сообщалось, что а конце января из-за негативного отношения пользователей к связям Uber с администрацией Трампа приложение для заказа такси Lyft обошло Uber по количеству скачиваний в App Store.

Американский лидер подписал указ об ужесточении миграционной политики 28 января. Согласно указу, въезд жителям семи стран, где основной религией является ислам, запрещен на 90 дней. Также на 120 дней ограничен прием беженцев. Трамп пояснял, что это делается для обеспечения безопасности страны.