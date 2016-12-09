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После подписания «закона Яровой» Владимир Путин поручил покрыть часть расходов операторов связи на его исполнение, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей операторов связи.

Как пишет газета, Путин поручил профинансировать операторов в связи с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции».

Информация об этом поручении 6 февраля появлялась на портале правовой информации, но позже была удалена. Как рассказали изданию собеседники в операторах связи, требование находилось в закрытой части поручения президента правительству и ФСБ.

Конкретного плана исполнения указа президента нет, но Замминистра экономразвития Николай Подгузов направил в аппарат правительства письмо, где предлагает выделять деньги из фонда универсальных услуг связи, в который все операторы отчисляют 1,2% выручки, пишут «Ведомости». По информации собеседников газеты, предложение будут рассмотрено на заседании правительства на этой неделе.

Как отмечается, отчисления операторов идут сначала в бюджет, а затем перечисляются «Ростелекому» на «устранение цифрового неравенства». Тем не менее, в 2016 года компания получила из бюджета 7,9 млрд рублей вместо положенных 14,8 млрд рублей.

Представитель «Мегафона» поддержал эту идею, представители остальных операторов к предложению относятся «скептически», так как средств «Ростелекома» недостаточно. При поступлениях в 14,8 млрд затраты на исполнение законов расцениваются в несколько триллионов рублей, рассказывает источник. Средств фонда хватит только в случае существенного сокращения размеров хранимого трафика, считает он.

В «Ростелекоме» также недовольны идеей, ведь «это создаст риски недофинансирования других проектов и может увеличить сроки их реализации», уточняют «Ведомости».

6 февраля районный суд Астрахани вынес первый приговор по «закону Яровой».

В декабре стало известно об отказе правительства смягчать условия хранения данных для исполнения антитеррористических правок.

Владимир Путин подписал соответствующий закон 7 июля 2016 года.