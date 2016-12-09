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Американский журналист Fox News Билл О'Райли, назвавший Владимира Путина «убийцей», пообещал извиниться перед ним к 2023 году, об этом он заявил в эфире телеканала.

«Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент извинился. Я работаю над этими извинениями, но это может занять немного времени. Вы можете проверить их примерно в 2023 году», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывание О'Райли «недопустимым и оскорбительным» и рассказал о желании «получить извинения в адрес президента от такой уважаемой компании [как Fox News]».

Журналист Fox News Билл О'Рейли назвал Путина «убийцей» во время интервью с Трампом 5 февраля. В ответ на его слова президент США сказал: «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы думаете, что наша страна такая невинная?».

Американский лидер также заявил, что уважает Путина, и добавил, что с Россией «лучше ладить, чем наоборот», отметив, в частности, помощь российской стороны в борьбе против террористической группировки «Исламское государство».