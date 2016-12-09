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Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку, передает РИА Новости.

«Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться на следующий срок не будет», – заявил пресс-секретарь Наговицына Александр Мальцев.

Как отмечает РИА Новости, решение «было неожиданным». 6 февраля источники агентства в республике сообщали, что Наговицын не планирует покидать свой пост.

6 февраля также стало известно об отставке губернатора Пермского края Виктора Басаргина. в Кремле сообщили, что изменения в в губернаторском корпусе России продолжатся. Позднее Путин назначил исполняющим обязанности главы Пермского края главу департамента экономической политики и развития города Москвы Максима Решетникова, который родился в Перми.

Ранее федеральный чиновник рассказал «Ведомостям», что перед президентскими выборами Кремль планирует «улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов», для чего вскоре распорядится уволить пять губернаторов. Покинуть свои посты могут Александр Худилайнен (Карелия), Олег Ковалев (Рязанская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Сергей Митин (Новгородская область), Павел Коньков (Ивановская область) и Вячеслав Наговицын (Бурятия).

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