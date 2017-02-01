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Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн предложит Дональду Трампу поддержать вступление Черногории в НАТО, передает Politico со ссылкой на источник в администрации президента.

По информации издания, советник сделает это «в течение нескольких дней».

«Решение будет главной проверкой политики новой администрации [Трампа] по отношению к Москве, ведь администрация рассматривает как провокацию любое дальнейшее продвижение западного альянса на восток», пишет портал.

Тем не менее, другие члены НАТО и сенат США поддерживают вступление Черногории в альянс, добавляет Politico.

Ранее Трамп пообещал НАТО «полную поддержку» в случае, если союзники будут вкладывать в альянс 2% своего ВВП.

Для принятия нового члена нужно согласие всех членов блока.

В ноябре 2016 года Черногория обвинила «группу русских националистов» в причастности к попытке госпереворота в стране. Россиян подозревали в подготовке нескольких терактов, а также в намерении убить премьер-министра страны Мило Джукановича.

Кремль все обвинения отверг.

Черногория официально согласилась стать 29-м членом НАТО а декабре 2015 года.