09:37

Рост курса биткоина по отношению к доллару в начале 2017 года связан с действиями президента США Дональда Трампа, пишет NewsBTC.

Решения американского лидера приводят к неопределенности на глобальных рынках, указывает издание. Так, призывы Трампа к возведению стены на границе с Мексикой заставили некоторых людей изучать вопрос о трансграничных переводах между двумя странами в криптовалюте.

Указ Трампа о запрете на въезд в США граждан семи государств повлек за собой беспокойство со стороны компаний и частных лиц по поводу их бизнеса, отмечает NewsBTC.

Как сказал гендиректор First Global Гевин Смит, неопределенность в США, вызванная «антиамериканской» политикой ограничения иммиграции, привела к падению доверия к доллару.

«Трамп неуправляем, и люди начинают верить, что он будет действовать без оглядки на последствия. Это приводит к росту безопасных активов», – пояснил Смит.

К 9:30 мск стоимость биткоина достигла $1035, в начале января курс криптовалюты по отношению к доллару обновил исторический максимум и составил $1141,05. Ранее в том же месяце стоимость биткоина впервые с 2013 года превысил $1000.

Рост курса начался после выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп, в ноябре 2016 года биткоин стоил порядка $700.

Вместе с тем, эксперты связывали рост в конце 2016 года с действиями финансовых регуляторов Китая, которые усилили борьбу с незаконным выводом капитала из страны. В январе после резкого роста стоимость криптовалюты обвалилась на 20%, что могло быть связано с шагами китайского ЦБ по укреплению юаня.