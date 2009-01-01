08:55

Один из участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» намерен попросить убежища в Эстонии.

Об этом пишет Financial Times, журналист которой встретился с человеком по имени Александр (имя изменено), утверждающим, что он последний оставшийся на свободе участник хакерской группы.

В подтверждение своей личности и собеседник FT показал изданию переписку автора материала и «Шалтая-Болтая», а также фото, где Александр запечатлен вместе с предполагаемым основателем группировки Владимиром Аникеевым.

FT отмечает, что подтвердить участие Александра в деятельности «Шалтая-Болтая» из независимых источников невозможно.

Александр рассказал FT, что познакомился с Аникеевым в 2003 году в Петербурге на встрече пользователей сайта знакомств damochka.ru. Спустя десять лет после первой встречи Аникеев попросил его помочь с утечкой компромата на высокопоставленных российских чиновников.

Как пишет FT, Александр, которому «было скучно» на его работе, связанной с мобильной рекламой, и который был недоволен политикой Владимира Путина, согласился. По утверждению собеседника газеты, он никогда точно не знал, каким образом были получены файлы из взломанных аккаунтов.

В 2016 году, по словам Александра, Аникеев рассказал участникам «Шалтая-Болтая» о появлении у группы «кураторов» в спецслужбах РФ. В конце того же года Аникеев сообщил Александру о своем аресте в аэропорту Минска, а также о том, что после вмешательства кураторов его отпустили.

Аникеев предложил Александру, а также Константину Теплякову, которого собеседник FT назвал участником «Шалтая-Болтая», встретиться в Москве. В качестве доказательства Аникеев выслал Александру селфи и чек из московского кафе. Это, по словам Александра, вызвало у него подозрения.

О похожем эпизоде в интервью The Insider рассказал человек, назвавший себя Алекс, который утверждает, что он последний оставшийся на свободе участник «Шалтая-Болтая». Как сказал Алекс изданию, после предложения Аникеева встретиться в Москве он «чувствовал что-то странное» и поэтому не поехал.

О задержании и аресте Аникеева стало известно в конце января, его обвиняют по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Дело Аникеева связывали с делом о госизмене в ФСБ, адвокат отверг эти данные.

По делу о госизмене были арестованы начальник отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергя Михайлова, его заместителя Дмитрия Докучаева и топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

«Росбалт» писал, что Аникеев сотрудничает со следствием и дает показания, в которых упоминает Михайлова как связанного с «Шалтаем-Болтаем» человека.