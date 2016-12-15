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Исполняющим обязанности главы Бурятии станет заместитель министра транспорта Алексей Цыденов. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин встретился с Цыденовым, во время встречи тот пересказал ему свою биографию и заверил, что не потерял контакты в регионе в ходе работы в Минтрансе. По его мнению, в республике необходимо развивать туризм, повышать занятость населения и создавать достойные условия жизни.

Бывший глава республики Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке на пресс-конференции ранее 7 февраля. Он назвал свое решение «обдуманным» и отметил, что его «никто не подталкивал».

Алексей Цыденов был назначен замглавы Минтранса в июне 2012 года. До этого он руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта. В период с 2009 по 2012 год Цыденов работал заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры в правительстве РФ, а до этого три года работал в департаменте госполитики в области железнодорожного транспорта в Минтрансе.

Ранее, в 2002–2004 годах Цыденов занимал пост гендиректора «Дальнефтетранса», а затем, до 2006 года работал в должности гендиректора «Дальневосточной транспортной группы».

6 февраля в отставку также ушел губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Его место занял глава департамента экономической политики в Москве Максим Решетников.

В Кремле тогда пообещали, что изменения в губернаторском корпусе России продолжатся. При этом подчеркивалось, что это «не кампания, а постоянный ротационный процесс».

По данным собеседника газеты «Ведомости», перед президентскими выборами Кремль также планирует сменить руководство республики Карелия, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей.