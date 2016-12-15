11:18

Экономика России к 2050 году будет шестой в мире, следует из доклада аудиторской PricewaterhouseCoopers (PwC) «Мир в 2050 году».

В предыдущем прогнозе, выпущенном в 2015 году, PwC предполагала, что к 2050 году российская экономика окажется на восьмом месте. Как указано в докладе компании, в 2016 году Россия по размеру ВВП также занимала шестое место.

По прогнозу PwC, до 2020 года ВВП России будет расти на 1,3% в год, с 2021 по 2030 – на 1,9%, далее до 2040 года рост составит 2,3% в год, затем до 2050–1,8%.

В PwC считают, что Индия обгонит США по размеру ВВП к 2040 году, в 2050-м США будут на третьем месте, Китай останется крупнейшей экономикой мира.

Ранее аналитическая компания Economist Intelligence Unit предсказала, что к 2050 году Россию из десятки крупнейших экономик мира вытеснят Мексика и Индонезия.