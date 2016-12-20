10:58

Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о начале внезапной проверки российских Воздушно-космических сил. Об этом он сообщил на совещании, передает «Интерфакс».

«При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии», – сказал он.

Министр отметил, что проверки проводится по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина.

Как пояснил Шойгу, проверка проводится для «оценки готовности органов военного управления и войск и для выполнения учебно-боевых задач».

Органы военного управления, соединения и воинские части начали приводить в высшую степень боевой готовности в 09:00 мск, добавил глава ведомства.