11:35

На оппозиционера Марка Гальперина завели дело по части 1 статьи 280 УК (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом сообщает «ОВД Инфо».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Гальперина Ксению Костромину, в квартире активиста проходит обыск, затем его должны доставить на допрос. Адвокат не знает, в рамках какого дела проходит обыск.

Как ранее сообщил сам Гальперин в фейсбуке, дверь в его квартиру выпиливают «какие-то люди», которые до этого пытались попасть в помещение, после чего написал, что находится в автозаке. «Новая газета» уточняет, что активист пытался убежать от полиции, спрыгнув с балкона, но не смог.

По данным «ОВД-Инфо», в рамках дела Гальперина прошел обыск у журналистки Ольги Сапроновой, которая брала интервью у активиста. «По имеющимся сведениям, у нее изъяли электронные носители и увезли на допрос на Лубянку», – отметили в проекте.

В 2015 году на Гальперина завели уголовное дело о неоднократных нарушениях на митингах (статья 212.1 УК РФ). По этой же статье был осужден активист Ильдар Дадин, который в ноябре 2016 года пожаловался на пытки в карельской колонии.

Первое дело по статье 212.1 Уголовного кодекса завели на Владимира Ионова, прокуратура запрашивала для 75-летнего оппозиционера три года условно. В конце 2015 года Ионов уехал из России, его объявили в розыск.