Колоритная фигура Дональда Трампа затмевает собой по-настоящему глубокие и значительные процессы, олицетворением которых он стал в силу случайных обстоятельств. Трамп не причина раскола в американском обществе, а его следствие. Так болезнь проявляет себя сыпью на коже. Эта болезнь – гораздо более серьезный вызов существующему мировому порядку, чем самое богатое политическое воображение может себе пока представить. После недолгого затишья мир снова пришел в движение, и похоже, что на этот раз движение налево начинается с правой ноги.

Перестройка по-американски

На наших глазах в Америке происходит революция, которая имеет шанс стать мировой. По масштабу и воздействию на будущее человечества она может оказаться в одном ряду с самыми значительными революциями Нового времени. Никто не возьмется сейчас предсказать, какими будут сами США и весь мир на выходе из той зоны исторической турбулентности, в которую они сейчас «влетают».

Похоже, Америка дождалась своей перестройки (не путать с «перезагрузкой»). У нее есть как национальное, так и глобальное измерение. Пока она выглядит именно как попытка экстренного торможения на скользкой дороге глобализации. Так, водитель, увидев перед собой на трассе стену огня, инстинктивно резко бьет по тормозам, хотя, может быть, более правильным и профессиональным решением было бы сгруппироваться и вдавить педаль газа.