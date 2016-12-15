12:13

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил около €184 тысяч группе россиян, чьи права, как признал суд, российские власти ущемили при согласовании массовых акций. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Компенсации присуждены 23 людям, в том числе оппозиционеру Сергею Удальцову и правозащитнику Льву Пономареву.

Практически всем заявителям по решению суда полагается компенсация €7 500, несколько человек должны получить €10 тысяч. ЕСПЧ признал, что россияне не смогли осуществить свое право на свободу собраний.

Как пишет «Медуза», в жалобе шла речь о 28 акциях, которые прошли в России с 2009 по 2012 год, 16 из них – это «Стратегия-31» в защиту статьи Конституции о свободе собраний.