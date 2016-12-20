12:36

В Кремле готовы ждать извинений от журналиста Fox News, назвавшего президента России Владимира Путина «убийцей», до 2023 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«У нас разное понимание хорошего тона и правил воспитанности. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 2023 год и вернемся к нему с этим вопросом», – сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что реплика журналиста не повлечет за собой каких-либо санкций в отношении Fox News со стороны России.

«Но в любом случае оскорбление, которое озвучивается корреспондентом того или иного СМИ и впоследствии обходится молчанием со стороны его главной редакции, с плохой стороны характеризует эти средства массовой информации», – добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=ShrSzzBPXvo&feature=youtu.be

5 февраля журналист телеканала Fox News Билл О'Рейли во время интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал Путина «убийцей». Трамп в ответ на это сказал: «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы думаете, что наша страна такая невинная?»

В Кремле высказывание журналиста назвали оскорбительным и заявили, что предпочли бы получить от Fox News извинения.

7 февраля О'Рейли в эфире телеканала заявил, что «работает над извинениями», и администрация Путина может их получить «примерно в 2023 году».