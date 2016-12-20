12:44

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не выдергивать» слова художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина про «некрофильское государство» из контекста, передает «Интерфакс».

«Не выдергивайте из контекста. Это была целая фраза, в которую вкладывался другой смысл. Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным: там про другое. Быть может, это не совсем – если это отдельно взять из контекста – не совсем такое благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом. Поэтому я здесь призываю не выдергивать из контекста», – сказал Песков

Райкин также сообщил, что фраза была вырвана из спектакля, который он играет более 15 лет. Он заверил, что его слова были созданы с опорой на цитату из трагедии Александра Пушкина «Борис Годунов»: «Они любить умеют только мертвых».

6 февраля в ходе моноспектакля «Над балаганом небо» Райкин, рассуждая о репрессированных деятелях культуры, назвал Россию – «некрофильским государством, которое любит мертвых больше, чем живых». «Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», – сказал он.

В октябре Райкин высказывался о проблеме цензуры в России. Он призвал осудить нападки на выставки и спектакли, а также пожаловался на пассивную реакцию деятелей культуры на подобные события. В Министерстве культуры позднее сообщили, что «непонимание» с Райкиным преодолено, а «Сатирикон» получит поддержку в сложной ситуации.