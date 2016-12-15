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Владелец команды по американскому футболу «Нью Ингленд Пэтриотс», 6 февраля ставшей пятикратным чемпионом НФЛ, Роберт Крафт выразил надежду с помощью президента США Дональда Трампа вернуть себе перстень, который якобы присвоил себе Владимир Путин. Об этом сообщает Fox News.

«Я эмоционально привязан к этому кольцу. Я не хочу, чтобы оно оказалось на eBay. Я был готов сделать еще одно с именем Путина. Может, наш новый президент передаст кольцо при встрече с ним», – сказал Крафт.

Чемпионский перстень Крафта оказался у Путина в 2005 году после визита в Кремль. Тогда представители американского бизнеса встретились с Путиным и неформально пообщались. По словам американца, он похвастался своим перстнем перед российским президентом, на что в ответ услышал: «Я мог бы таким и убить кого-нибудь». После этого, как рассказывал Крафт, Путин в окружении охраны положил кольцо в карман и вышел из комнаты.

Владелец «Пэтриотс» пытался поднять эту тему в разговоре с руководством США, однако в Белом доме якобы отказались идти ему навстречу. «Я услышал паузу на том конце провода, после чего голос повторял: “Было бы лучше, если вы правда подарили это кольцо”», – утверждал Крафт.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это кольцо подарком, который хранится в библиотеке Кремля. «Если этот джентльмен испытывает действительно такую мучительную боль от утраты, в связи с актом дарения, то президент готов отправить ему какое-нибудь другое кольцо, которое сможет купить за свои деньги», – говорил Песков.