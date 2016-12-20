13:57

Поход в Сирию группы российских военных кораблей во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов» обошлись бюджету от 7,5 млрд рублей до 10 млрд рублей, подсчитало РБК.

В том числе на топливо было потрачено от 1,1 млрд до 1,5 млрд рублей, на боевые вылеты – 1,5 млрд, потеря двух истребителей стоила бюджету от 4,5 млрд до 6,7 млрд рублей.

Еще одна статья расходов – продовольствие для экипажей кораблей, пишет РБК. На «Адмирале Кузнецове» по штатному расписанию служат 1960 матросов и офицеров, каждый день им требуется продуктов на сумму до 1,7 млн рублей.

Таким образом за 117 дней похода на продовольствие было потрачено до 195 млн рублей. На продукты для экипажа атомного крейсера «Петр Великий» и противолодочных кораблей, по расчетам издания, потратили до 130 млн рублей.

Как отмечает РБК, реальная стоимость похода в Сирию может быть выше, поскольку сведения об использовании подлодок и вооружения группы кораблей Минобороны не публиковало.

Заметка дополняется.