Британские и американские исследователи из Университета Рединга изучили астрономические наблюдения за Солнцем за последние 400 лет, сопоставили их с новейшими данными и пришли к выводу, что мы находимся на пороге очередного минимума солнечной магнитной активности. Ее падение будет самим глубоким за последние столетия. Авторы опубликовали на сайте Университета специальное разъяснение, чтобы предостеречь общественность от скоропалительных предположений о влиянии солнечной активности на глобальное потепление. Специалистов Университета Рединга уже много лет волнует вовсе не оно, а то, какими явлениями будет сопровождаться этот солнечный минимум.

Безумие погоды

Многие специалисты чрезвычайно негативно относятся к самому термину «глобальное потепление» и предпочитают говорить о «глобальных изменениях климата». Изменения климата – это не только повышение или понижение температуры, это и изменение характера погодных процессов, увеличение числа катастрофических ураганов, штормов, засух, волн жара или холода.

Долгое время многие процессы на Земле и в космосе рассматривались изолированно друг от друга. Например, после 2007 года и вплоть до начала нового десятилетия наблюдалось снижение солнечной активности, связанное с очередным 11-летним циклом. Но этот вопрос в большей степени волновал NASA и другие космические агентства, так как в результате на 19% выросла интенсивность галактических лучей в окрестностях нашей планеты, а это опасно для спутников и космических станций.

Но неприятные процессы из-за снижения солнечной активности шли и на Земле. Очень примечательным в этом плане был 2010 год, который запомнился многим на разных концах Земли как страшной жарой, так и нежданными морозами, засухами и наводнениями. Причиной безумия природы специалисты назвали уникальную ситуацию, которая сложилась со стратосферными воздушными течениями или со «струйными потоками». По данным научного сотрудника Университета Рединга Майкла Блэкберна, в тот год над Западной Европой скорость этих потоков упала до 30 км/час при обычной скорости в 150–200 км/час, что привело к застойным процессам в атмосфере.