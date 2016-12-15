Всем привет! Сегодня в Кирове вновь огласят приговор Навальному по «Кировлесу». Ему опять грозит условный срок (пять лет). Оглашение начнется в 13:00, а пока напомним, как проходил повторный судебный процесс.

Прокуратура вновь рассказала, что Навальный якобы украл 16 млн рублей, купив лес по заниженной стоимости и продав по рыночной цене. Суд не удовлетворил ни одно ходатайство и не стал заслушивать ни одного свидетеля защиты, зато свидетелей обвинения порой выслушивал по 10 за день. Процесс был в целом удивителен тем, что протекал невероятно быстро, для этого даже перекраивали график других важных судов, включая дело об убийстве Бориса Немцова.

На прошлой неделе судья Втюрин неожиданно предложил назначить Навальному подписку о невыезде, что в итоге и сделал. Политика обязали жить в местном «Хилтоне» и не покидать регион, но позже разрешили съездить в Петербург на открытие избирательного штаба. Подробнее об этом мы писали здесь.