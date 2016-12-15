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13:49
Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков в очередной раз поясняет, что обвинительный приговор никак не повлияет на их кампанию. https://twitter.com/leonidvolkov/status/829280430494986241
13:44
Навальный говорит, что даже показания свидетелей скопированы, хотя в этот раз давались другие.
13:42
Ну и вот еще шутки про старый новый приговор https://twitter.com/merr1k/status/829277670521372673
13:41
Навальный и Офицеров перед приговором.
Фото: Евгений Фельдман
13:29
В ноябре Верховный суд запретил копировать в приговор обвинительное заключение, составленное прокуратурой. Но копировать приговор, вынесенный четыре года назад, не запрещал, вот она лазейка.
13:26
Ну и в твиттере уже начали шутить по поводу полностью совпадающего приговора. https://twitter.com/lbiryukov/status/829273253680132097
Сам Навальный выкладывает следущие страницы, чтобы все смогли сравнить с текстом, который зачитывает судья.
13:19
А вот и судья Втюрин.
13:14
Кстати, если вы видите новости, что Навального уже признали виновным – не верьте, ничего подобного Втюрин не произносил. Суд установил вину Навального, приговор наверняка будет обвинительным, но виновным его никто еще не признавал.
13:12
Судья нудно и монотонно, а главное очень тихо читает приговор.
13:09
Вышел судья. Навальный спрашивает у него: надеюсь, с хорошими новостями вышли? Втюрин ответил, что сейчас узнаете.
13:09
В пятницу Навальный выступил с пламенным последним словом. Вот здесь лежит полная расшифровка, почитайте. Или посмотрите видео. https://www.facebook.com/republic.ru/videos/10158120708070655/
13:03
Все увлеченно сидят, уставившись в свои смартфоны.
13:00
Навальный, Офицеров и их адвокаты уже в зале суда и готовы начать заседание, судьи пока нет.
12:58
Если вдруг хотите посмотреть видеотрансляцию, то вот она, по ссылке.
12:54
Навальный приехал на суд с сумкой на случай вынесения реального срока.
https://twitter.com/navalny/status/829254442151182338
«Нет ничего глупее, чем понадеяться на авось и оказаться в СИЗО без вещей. Потом будешь месяц передачу со спортивными штанами и носками выцарапывать из администрации», – пояснил он. По словам Навального, возможны три исхода: реальный срок, условный и вариант, при котором самого политика приговорят условно, а другого фигуранта дела Петра Офицерова отправят в колонию.
12:49
Главным итогом суда, если Втюрин согласится с позицией прокуратуры и даст политику условный срок, станет запрет на участие Навального в президентских выборах. Причем, как указывали «Ведомости», срок запрета увеличится, так как испытательный срок потечет заново, а четыре года, отбытые с 2013 года, не засчитают.
12:42
Всем привет! Сегодня в Кирове вновь огласят приговор Навальному по «Кировлесу». Ему опять грозит условный срок (пять лет). Оглашение начнется в 13:00, а пока напомним, как проходил повторный судебный процесс.
Прокуратура вновь рассказала, что Навальный якобы украл 16 млн рублей, купив лес по заниженной стоимости и продав по рыночной цене. Суд не удовлетворил ни одно ходатайство и не стал заслушивать ни одного свидетеля защиты, зато свидетелей обвинения порой выслушивал по 10 за день. Процесс был в целом удивителен тем, что протекал невероятно быстро, для этого даже перекраивали график других важных судов, включая дело об убийстве Бориса Немцова.
На прошлой неделе судья Втюрин неожиданно предложил назначить Навальному подписку о невыезде, что в итоге и сделал. Политика обязали жить в местном «Хилтоне» и не покидать регион, но позже разрешили съездить в Петербург на открытие избирательного штаба. Подробнее об этом мы писали здесь.