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Новое руководство американского Пентагона предоставило Конгрессу США свой проект бюджета, который предполагает увеличение военных расходов на $30 млрд. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документ.

Как пишет агентство, эти деньги Пентагон собирается потратить на новые новую бронетехнику, реактивные истребители и улучшение подготовки военных.

Глава комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса республиканец Мэк Торнберри заявил, что в Конгрессе поддерживают предложение Пентагона. По его словам, большинство членов конгресса считают, что расходы на оборону были сокращены слишком сильно.

«Мне кажется, что у нас есть отличная возможность сделать правильную вещь для страны. Я думаю, что это действительно произойдет», – заявил он.

Во вторник, 7 февраля, должна состояться встреча комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса с руководством американского Минобороны, на которой будет обсуждаться состояние армии страны. Как ожидается, представители Пентагона пожалуются на то, что их бюджеты слишком малы для выполнения сложных задач, пишет AP.

Военные расходы США были существенно сокращены в 2011 году во время президентства Барака Обамы. Нынешний президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о необходимости увеличить военный бюджет страны.