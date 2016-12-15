15:31

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. Об этом рассказала пресс-секретарь главы правительства РФ Наталья Тимакова, передает «Интерфакс».

«Вчера на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев предложил законодательно закрепить отказ от ограничения сроков бесплатной приватизации. Присутствовавшие на совещании члены фракции “Единой России” и профильные министры эту идею премьер-министра поддержали», – сообщила она.

Администрация президента поддержала предложение Медведева, сообщает ТАСС. Поправка будет внесена 8 февраля.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов связывает такое решение правительства и «Единой России» с предстоящими президентскими выборами.

Возможность бесплатно приватизировать жилье заканчивается 1 марта 2017 года. Госдума ранее одобрила в первом чтении продление бесплатной приватизации до 2020 года для населения Крыма, жителей аварийных домов и детей-сирот.