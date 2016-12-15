В понедельник президент России Владимир Путин принял отставку главы Пермского края Виктора Басаргина. Во вторник добровольно покинул свой пост глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Кремль начал обновление губернаторского корпуса, как и предупреждали СМИ накануне. Одна из самых популярных версий – власти готовятся к президентской кампании, избавляясь от самых непопулярных губернаторов. Версия номер два – свои политико-аппаратные возможности начал демонстрировать новый куратор внутренней политики Сергей Кириенко. Вероятно, обе эти версии в той или иной степени верны, но есть и третья, определяющая заодно и новую логику функционирования режима Владимира Путина.