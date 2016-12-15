17:53

МВД Белоруссии начало доследственную проверку в отношении действий Россельхознадзора, сообщает «Прайм».

По данным белорусского МВД, чиновники российского ведомства «распространяли недостоверную информацию для дискредитации белорусских производителей».

Как добавляет «Интерфакс», в МВД Белоруссии также считают, что Россельхознадзор нарушил нормы международного права, ограничив продажу белорусской продукции в России. Проверки проводятся в связи с признаками преступлений по статье 249 УК Белоруссии (дискредитация деловой репутации конкурента).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля сообщил, что поручил завести на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело. После этого Россельхознадзор частично запретил поставки белорусской говядины.

Ранее Лукашенко критиковал Данкверта за его заявления о «контрабанде» через Белоруссию продуктов из государств, которые попали под российское продуктовое эмбарго.