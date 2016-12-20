17:55

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предлагает считать «побои в отношении близких людей» административным правонарушением. Повторное привлечение к ответственности по данной статье же грозит уголовным наказанием.

Уголовное наказание за побои предусмотрено в случае, если те были совершены из хулиганских побуждений или по причинам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Заметка дополняется.