17:55

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предлагает считать «побои в отношении близких людей» административным правонарушением. Повторное привлечение к ответственности по данной статье же грозит уголовным наказанием.

Уголовное наказание за побои предусмотрено в случае, если те были совершены из хулиганских побуждений или по причинам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Ранее законопроект поддержали в Госдуме, за его принятие проголосовали 380 депутатов, а против – трое. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал декриминализацию побоев «условием для создания крепких семей». В Кремле, в свою очередь, призывали не приравнивать семейные конфликты к насилию и назвали побои в отношении близких людей «проявлением семейных отношений».

Заметка дополняется.