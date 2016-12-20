18:25

Научного сотрудника одного из исследовательских институтов Минздрава России Дениса Рощина уволили после его участия в подготовке меморандума о ненаучности гомеопатии.

Об этом сообщает «Здоровье Mail.Ru» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания приказ об увольнении, где сказано, что Рощин уволился по собственному желанию.

Как сказал порталу сам Рощин, заявление об увольнении он не писал, а с приказом его не ознакомили. Он добавил, что не собирается обращаться в суд и «даже рад тому, что все так закончилось».

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) в феврале признала лечение гомеопатическими препаратами не имеющим под собой «научных основ и обоснований».

Авторы меморандума попросили Минздрав изъять такие препараты из государственных клиник. В министерстве сообщили, что создадут рабочую группу, которая будет решать, как в дальнейшем будет регулироваться гомеопатия.