18:46

Активист Марк Гальперин, задержанный ранее утром, был допрошен в ФСБ в качестве свидетеля. Об этом сообщила его адвокат Ксения Костромина, передает «Интерфакс».

«Марка допросили в качестве свидетеля, после чего отпустили»,- сказала защитник.

Адвокат не сказала, по какому делу был допрошен активист, так как с нее была взята подписка о неразглашении.

Утром 7 февраля Гальперин написал в фейсбуке, что дверь в его квартиру выпиливают полицейские после того, как он отказался ее открывать. Позднее он сообщил, что находится в автозаке.

«ОВД-Инфо» сообщал, что в отношении активиста возбудили дело по части 1 статьи 280 УК (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). По данным проекта, обыск также проходил у журналистки Ольги Сапроновой, которая ранее брала у Гальперина интервью.

В 2015 году в отношении Гальперина было возбуждено дело о неоднократных нарушениях на митингах (статья 212.1 УК РФ). По этой же статье осужден активист Ильдар Дадин, пожаловавшийся в ноябре 2016 года на пытки.