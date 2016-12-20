19:02

Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов ресурс YouPorn, сообщается в твиттере ведомства.

https://twitter.com/roscomnadzor/status/828984752476651523

Сайт был заблокирован в сентябре 2016 года одновременно с PornHub.

Роскомнадзор 7 февраля ограничил доступ к порносайту Brazzers. Это было сделано по решению Большеглушицкого районного суда Самарской области.

Как следует из судебного постановления, контент ресурса «оказывает сугубо негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан, влияет на формирование в том числе детской психики».