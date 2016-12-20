21:06

Поправки к закону об ОСАГО, которые сделают ремонт приоритетным способом компенсации ущерба, не вступят в силу с 1 марта 2017 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, один из высокопоставленных чиновников Центрального банка (ЦБ) проинформировал об этом главу комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

Причиной стали разногласия, которые возникли между депутатами и ЦБ. В Госдуме считают, что при ремонте необходимо использовать исключительно новые запчасти, страховое сообщество и регулятор с этим не согласны.

Собеседник газеты на рынке сказал, что пока нет информации, удалось ли представителям ЦБ и депутатам найти компромисс. Поправки будут рассмотрены 16 февраля, но «даже если на комитете все пройдет гладко, по процедурам не успеваем»,- отметил источник «Коммерсанта».

При этом в ЦБ реформу ОСАГО назвали «приоритетной» и выразили надежду, что она будет согласована и вступит в силу с 1 апреля 2017 года.

Реформировать ОСАГО предложил замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. Он объяснял, что его проект оградит страховщиков от юристов, которые используют закон о защите прав потребителей, чтобы взыскать в пользу клиентов больше, чем это позволяет ОСАГО.

Первое чтение проект прошел 14 декабря. После этого депутаты, ЦБ и Минфин внесли ряд изменений. Предложили закрепить за пострадавшим право самостоятельно выбирать страховщика из предложенного списка, ограничить срок ремонта до 30 дней момента предоставления потерпевшим автомобиля в сервис, а при наличии «тяжелых жизненных обстоятельств» выплачивать денежные компенсации.

В 2016 году во время прямой линии президент России Владимир Путин пообещал «вмонтировать» эту идею в существующее законодательство, чтобы «юристы не тиранили страховщиков». Позже «Ведомости» писали, что в Администрации президента предложенные поправки раскритиковали, так как сочли, что проект «сырой».