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Руководство 23 вузов Санкт-Петербурга направили просьбу губернатору Георгию Полтавченко завершить передачу Исаакиевского собора РПЦ до Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского Зконодательного собрания, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни», – приводит слова ректоров агентство.

Инициаторы отметили, что передача собора к 16 апреля, когда будет отмечаться Пасха, станет «лучшим подарком христианам всего мира».

Совместное обращение ректоры подписали на встрече со спикером петербургского парламента Вячеславом Макаровым. Агентсво отметило, что среди сторонников инициативы числятся представители руководства Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики (ИМТО), Северо-Западного института РАНХиГС, Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ), Балтийского государственного технического университета (Военмех) и Художественно-промышленной академии имени Штиглица.

Заметка дополняется.