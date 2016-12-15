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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) аннулировало сертификаты эксплуатанта у двух российских авиакомпаний – «Бурятские авиалинии» и «Пионер-региональные авиалинии». Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Бурятские авиалинии» осуществляли перевозку пассажиров на самолете Ан-24РВ, у одного из двигателей которого истек срок эксплуатации. Аналогичная ситуация возникла с вертолетом Ми-8ТВ.

«Это грубейшее нарушение норм летной годности напрямую влияет на безопасность полетов и может быть причиной серьезного авиационного происшествия вплоть до катастрофы», – отметили в Росавиации.

Причиной для отзыва лицензии «Пионера» стало использование авиакомпанией самолетов других авиалиний, при этом лайнеры не были включены в ее собственный сертификат эксплуатанта. По информации ведомства, «Пионер» использовал Ан-25РВ «Бурятских авиалиний» с истекшим ресурсом двигателя.

Ранее Росавиация запретила нескольким лайнерам Sukhoi Superjet 100 осуществлять перевозки. После проведения необходимых ремонтных работ самолеты вернулись в авиапарки компаний.