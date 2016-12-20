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В правительство внесен проект президентского указа, который обяжет неэффективные госкомпании продавать профильные активы. Об этом «Ведомостям» рассказал замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Эти меры разработаны в рамках плана развития конкуренции в 2017–2019 годах.

«Главная угроза конкуренции исходит от самого государства, нужно президентским указом снижать государственное участие в экономике», – пояснили в ФАС.

Одними из способов ослабления роли государства служба назвала сокращение рыночной доли государственных и муниципальных компаний. В ФАС предложили запретить госкомпаниям покупать новые активы, а в случае неэффективной деятельность обязать избавляться от профильных активов.

Газета пояснила, что это требование не затронет эффективные компании, которые не ухудшают условия конкуренции на рынке.

По подсчетам «Ведомостей», в 2016 году государство имело активы или специальное право участия в управлении в 1627 акционерных обществах. В план по приватизации на 2017–2019 год, который ободрило правительство, включены нескольких крупных компаний, но в нем отсутствуют РЖД и «Роснефть».