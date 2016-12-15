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Число россиян, ищущих в интернете авиабилеты в США, увеличилось на 88% после выборов, на которых победил американский лидер Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической фирмы Hopper, которые приводит CNBC.

С 1 января 2017 года граждане России 3,5 млрд раз искали авиабилеты в США.

«Я не могу сказать, что вызывало такой интерес в России, но этот рост явно выбивается из общей картины, так как число поисковых запросов снизилось во многих других странах», – прокомментировал данные главный стратег Hopper Патрик Серри.

Он пояснил, что в общей сложности число запросов снизилось на 17%. Спрос среди жителей тех стран, которым Трамп указом об ужесточении миграционной политики запретил въезд на территорию страны, сократился на 33%.

Серри эту ситуацию назвал «удивительной», так как, по его словам, обычно даже после террористических актов наблюдается увеличение поисковых запросов по поводу авиабилетов, потому что люди стремятся перенести ранее запланированные поездки.

«Трудно точно узнать, почему поиск билетов в США обваливается, но я думаю, что люди воспринимают ситуацию так, что двери закрываются и США больше не рады гостям», – пояснил стратег Hopper.

Трамп вступил в должность 20 января. В первые дни своего президентского срока он подписал несколько указов, которые вызвали критику американцев. В частности, он распорядился на 90 дней ограничить въезд в страну гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением, а на 120 дней запретил прием беженцев. Позже федеральный суд в Сиэтле приостановил действие этого указа, Минюст это решение обжаловал, но суд апелляцию отклонил.

При этом «Левада-центр» провел опрос после выборов президента США, которые состоялись 8 ноября 2016 года. Исследование показало, что в декабре 2016 года и январе 2017 года 37% россиян стали относиться к США «очень хорошо» и «в основном хорошо». В аналогичный период 2015–2016 года такое мнение выражали 23% респондентов.